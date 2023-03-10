

التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة لدى الكويت بيليندا لويس.



وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.