twitter facebook whatsapp viber telegram email نائب وزير الخارجية يبحث مع سفيرة بريطانيا تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات الجمعة 2023/3/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1875 A+ A- استمع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي خلال اللقاء مع سفيرة المملكة المتحدة بيليندا لويس التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الخميس مع سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة لدى الكويت بيليندا لويس.وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.