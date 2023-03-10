يشارك الإعلامي الكويتي سعد العدواني في فعاليات معرض الشرقية للكتاب والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية تحت اشراف و تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو).

وقال العدواني ان معرض الشرقية للكتاب يشهد إقبالا واسعا من الزوار والمثقفين لاكتشاف آخر إصدارات وعناوين الكُتب من 500 ناشر محلي وعربي ودولي في أكثر من 350 جناحاً، وذلك ضمن مهرجان الكُتّاب والقرّاء في نسخته الأولى.

ويعد مهرجان الكتاب والقراء حدثاً أدبياً جامعاً وشاملاً تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة يلتقي فيه نخبة من الأدباء السعوديين والعالميين، لتقديم إنتاجهم لجمهور شغوف من مختلف الجنسيات، ليصبح منصة أدبية ذات نطاق أوسع تحتفي بالإنتاج الأدبي لكل مبدعي المنطقة، بما يؤكد المكانة المرجعية للمملكة بوصفها راعية للثقافة العربية وداعمة لها.

ويقدم المهرجان لزواره، في نسخته الأولى عشرات الفعاليات الأدبية في اربع مواقع مختلفة: وهي كورنيش الدمام، وكورنيش الخبر، وكورنيش القطيف، ومعرض الظهران إكسبو، وذلك للاحتفاء بالثقافة والأدب العربي والعالمي.

ويقدم "مهرجان الكتاب والقراء" برنامجاً ثقافياً شاملاً ينطلق من الأدب مروراً بمختلف القطاعات الثقافية، متضمناً نشاطاً تفاعلياً يسمح للزوار بأن يعيشوا تجربة أدبية غامرة مع الفعاليات التي صُممت بقوالب إبداعية متنوعة ما بين حلقات النقاش مع الأدباء، والصالون الأدبي، وورش النقد الفني، وفعاليات الأطفال. وعروض الأفلام السينمائية، وأنشطة الشارع الأدبي، إلى جانب ركن لوسائل التواصل الاجتماعي في نطاق الأدب والمعرفة وغيرها من الأعمال المسرحية. والأمسيات الشعرية والغنائية، ومتاجر للحرفيين والأسر المنتجة مدعومة بخدمات مساندة مثل المقاهي وعربات الطعام المتنقلة التي تقدمها الهيئة لتسهيل مشاركة جميع أفراد العائلة في فعاليات المهرجان وتجاربه المختلفة.

وصاحب المهرجان إقامة معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023. تحت شعار "معرض - ثقافة - حضارة - فن وهو أول معارض الكتاب في المملكة لهذا العام، على مساحة 39 ألف متر مربع، ويستضيف على مدى عشرة أيام نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى ما يقدمه من برامج ثقافية شاملة. تضم عشرات الأنشطة والفعاليات المتنوعة من خلال ستة أقسام أساسية تشمل المسرح، وورش العمل، وجناح الطفل، ودور النشر.

بالإضافة إلى البرنامج الثقافي، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمثقفين، إلى جانب أنشطة الطفل التعليمية والتدريبية الجذابة، وخدمات المعرض المختلفة. ويتسم معرض المنطقة الشرقية الكتاب بهوية متفردة، ويسلط الضوء على أدب الطفل واليافعين لتعزيز ثقافة القراءة الجيدة بين جيل الشباب، إذ تساهم فكرة المعرض في توظيف أدب الطفل كعامل رئيسي لتقديم الأفكار والفعاليات والأنشطة. وتفاعل الزوار والاستفادة من محتوى المعرض بشكل عام.