كرم مؤتمر استدامة التعليم للاجئي الدول المتضررة ، والذي ينظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تحت شعار ” نحو تعليم مستدام “، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بالكويت ، حمد زيد البسيس امين صندوق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية ورئيس مجلس ادارة مبرة العوازم الخيرية الكويتية ، وذلك تقديرا لمجهودات المبرة فى دعم العمل التطوعي الخيري والانساني ودفع قضايا التنمية فى الكويت والعالم العربي والشرق الاوسط.

جاء التكريم بحضور سالم طاهر الرشيدي وكيل مساعد وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية نائبا عن الوزيرة مي البغلي وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت، و د. فراج جويعد العجمي الوزير المفوض لشؤون التعليم بجامعة الدول العربية ممثلا لامانة العامة للجامعة ، ونسرين ربيعان ممثل المفوضية السامية لامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت.

واكد حمد البسيس ان التكريم ومشارك المبرة فى المؤتمر ياتي انطلاقا من دورها الفاعل فى التركيز علي تحقيق التنمية المستدامة التي تعد ركيزة اساسية للتنمية ومحاربة الفقر فى الدول العربية والدول التي تعاني الصراعات والحروب ، مثل سوريا واليمن.

وأشار حمد البسيس الي ظهور تحديات طبيعية جديدة تزيد من صعوبات عملية التعليم فى مناطق النزاعات والحروب وهي الزلازل التي اضافات اعداد كبيرة الي النازحين واللاجئين فى سوريا وتركيا.

وأستطرد البسيس قائلا : “الظروفٍ الصعبة من الكوارث الطبيعية التي حلت بالعديد من الدول ونتيجةً للصراع والنزاع المستمر في كثيرٍ من الدول حولَ العالم، نتج عنها وقوعُ الضرر المباشر على الأجيال التي عانت ْولا زالت من وَيلاتِ الصراعات والنزاعات، وترتب عليه تأخر مسيرةِ تعليمهم الأساسي، وهو الأمرُ الذي امتد بشكل سلبي على استقرار الاسر في الوقت الحالي ولعقود مقبلة، فضلًا عمّا يترتبُ عليه من أزمات ومشكلاتٍ تنمويةٍ واجتماعيةٍ ونفسيةٍ ومعاناةٍ مستقبلية نتيجة لتأخر التربية والتعليم.

وأشاد البسيس بدور مبرة العوازم الرائد فى تقديم العون والمساعدة علي مستوى الدول العربية والشرق الاوسط ، وذلك قى أطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وخلال المؤتمر تم تكريم حمد البسيس تقديرا لدور مبرة العوازم الخيرية ، فى دعم العمل الخيري والتطوعي بالعالم العربي