بدأت في سويسرا جولة مفاوضات يمنية جديدة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين وذلك برعاية الأمم المتحدة.



وتستمر المفاوضات التي تجرى في (قلعة مينشنويلر) في العاصمة السويسرية (برن)، نحو 11 يوما.



وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان صحافي، إن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ينعقد في سويسرا.



وأوضح البيان أن اللجنة يترأسها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.



وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتها طبقا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ «إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن من دون أي استثناءات أو شروط»، حسب البيان.



وقال غروندبرغ: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين».



وأضاف: «مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها».



ورعت الأمم المتحدة في أكتوبر من العام 2020 اتفاقا بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن الأسرى تم بموجبه تبادل أكثر من ألف أسير من الجانبين.