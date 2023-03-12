أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تجميد نشاط تياره و«سرايا السلام» الجناح العسكري للتيار بمحافظة ديالى.



وقال الصدر في بيان صحافي:«نعلن عن تجميد عمل سرايا السلام ولايحق لأحد أيا كان أن يتكلم باسم السرايا كما يعتبر من الآن حتى التيار في محافظة ديالى مجمد وإلى إشعار آخر».



ويأتي هذا القرار على خلفية الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي تشهدها محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.



وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية لضبط الأمن في محافظة ديالى، كما أمهل جميع القيادات الأمنية في محافظة ديالى مدة «أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة».



وكان ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون مؤخرا في هجوم نفذته الجماعات مسلحة بالأسلحة الرشاشة تبعها انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، كما سبقها حادثة اغتيال طبيب عراقي برصاص مسلحين.