

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تشهد مسابقة الدوري المصري اليوم مواجهتين في إطار المنافسة على المربع الذهبي لجدول الترتيب، تبدأ في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت باستضافة أسوان برصيد 25 نقطة لنظيره فيوتشر بـ 39 نقطة، تليها في الثامنة مساء مباراة الزمالك برصيد 33 نقطة مع إنبي صاحب الـ 17 نقطة فقط.



إلى ذلك، أكد مدرب منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي بداية معسكر الفريق في 15 الجاري استعدادا لمواجهة زامبيا ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، وقال: «سنبدأ معسكرنا ولدينا 4 فرق مرتبطة بمباريات أفريقية، ونظرا لان الوقت ضيق بالنسبة للتجمعات فقد نفتقد 6 أو 7 لاعبين أساسيين في المنتخب مرتبطين مع أنديتهم في البطولات الأفريقية لكننا سنعمل على الإيجابيات ونحدد ما نريد إصلاحه».



وأضاف: «نواجه زامبيا بهدف واحد لا غير وهو الفوز ولا بديل عن ذلك، فريقنا بالكامل سوف يتجمع يوم 20 الجاري وهذا وقت بسيط جدا قبل المباراة لكننا سنبذل أقصى جهد لنا».