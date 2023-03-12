

أسامة أبو السعود



تفاعلا مع شكاوى جمهور المساجد، أكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي أن وزارة الأوقاف ترحب بأي ملاحظة، وتتخذ من فورها الإجراءات المناسبة لحل أي مشكلة أو مثالب تظهر، وذلك وصولا إلى تحقيق غاية ورضاء الجمهور الكريم كما هو متبع ضمن سياساتها في هذا الشأن.



وشدد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» على أن الجهات المعنية بوزارة الأوقاف تحركت فور ورود بعض الشكاوى واتخذت الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك المشاكل حفاظا على نظافة بيوت الله.



وكان بعض المواطنين قد نشروا فيديوهات مصورة لتساقط أمطار بأحد المساجد، فيما نشر مواطن آخر فيديو لتجمع مياه الصرف في باحة أحد المساجد، وهو ما رد عليه العتيبي بالتأكيد على التعامل مع المشكلة وإنهائها فورا.