



يعقوب العوضي



نجح الكويت في عبور ثاني محطات بطولة الأندية الخليجية 39 لكرة اليد المقامة حاليا في البحرين وتختتم 17 الجاري بالفوز أمس على الشارقة الإماراتي 29-28 بعدما عبر محطة الأهلي البحريني في الافتتاح 27-20 أمس الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليتصدر منافسات المجموعة برصيد 4 نقاط، كما يتطلع لمواصلة المشوار وحسم التأهل إلى الأدوار النهائية عندما يلتقى الصفا السعودي غدا.

وفي البطولة نفسها، خسر السالمية من العربي القطري بنتيجة 24-23 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبذلك تضاءلت آماله في التأهل إلى الأدوار النهائية، وقد تعرض جناح الفريق محمد البلوشي لإصابة مؤثرة في المباراة خرج على إثرها مسعفا خارج الملعب ومن المتوقع أن يغيب بسببها عن المواجهة المنتظرة اليوم أمام أهلي سداب العماني في الـ 4.30م وهي مواجهة تشكل عنق زجاجة لـ «السماوي» في البطولة.



القرين بطلاً لدوري الشباب



إلى ذلك، توج فريق القرين بلقب الدوري العام لفئة الشباب تحت 19 سنة رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمس الأول من كاظمة بنتيجة 28-30 ليحل بالمركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما جاء «البرتقالي» ثانيا برصيد 22 نقطة والصليبخات ثالثا برصيد 17 نقطة.



«الشاطئية» اجتاز إندونيسيا



في غضون ذلك، حقق «أزرق اليد» الشاطئي فوزا مهما على مستضيف البطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد الشاطئية منتخب إندونيسيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي دارت بينهما في الساعة الخامسة من صباح أمس بتوقيت الكويت ليعزز منتخبنا من حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة وتحقيق إنجاز جديد للعبة خاصة أنها في المهد وتشهد تطورا ملحوظا بقيادة الجهاز الفني المكون من المدير إسماعيل عبدالقدوس والمدرب الوطني مساعد الرندي.