

مبارك الخالدي



أعلنت إدارة نادي الجهراء في بيان رسمي إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السلوفيني ساندي سينوفسكي، كما قررت إسناد مهمة قيادة الفريق لما تبقى من منافسات بطولة الدوري لمساعده المدرب سلامة هادي، هذا إلى جانب إعفاء الجهاز الإداري وتكليف عبدالعزيز مدلول وحمود ملفي بتولي مهام الجهاز الإداري.



وكان الجهراء قد فشل في البقاء ضمن الـ6 الكبار المتنافسين على لقب بطولة دوري زين الممتاز، واصبح من الفرق الأربعة التي ستتنافس على البقاء ضمن دوري الأضواء وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.