

هادي العنزي



أكد مدير الساحل شاكر الشطي أن فريقه كان يستحق الخروج بنقاط مباراته مع كاظمة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ 18، بعدما قدم أداء متميزا من الناحية الفنية على مدار شوطي المباراة.



وقال الشطي لـ «الأنباء»: «هدفنا كان واضحا منذ البداية، وهو تحقيق الفوز لزيادة غلة الفريق من النقاط، وتحسين موقعه قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من المسابقة، وقد دخلنا المباراة بتركيز عال، وتمكنا من تسجيل أفضلية واضحة، ولكننا وفي الوقت ذاته أضعنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل لنخرج في النهاية بنقطة التعادل».

وذكر أن الجهازين الفني والإداري على ثقة عالية في جميع عناصر الفريق، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد، وما الظفر بالمركز الثالث إلا دلالة على جودة اللاعبين وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج، مضيفا: «المباريات المقبلة للفريق ستكون بمنزلة مواجهات نهائي مستقلة، وتنتظرنا مهمة مضاعفة، لكون الفريق الأقل من حيث عدد النقاط مقارنة بالثلاثة المنافسين على الهبوط الى دوري المظاليم، ما يتطلب تحقيق الفوز في أغلب المباريات المقبلة، والجهازان الفني والإداري على ثقة عالية بجميع اللاعبين، والتغلب على مختلف الظروف المتوقعة رغم قلة الدعم والإمكانات والظروف المحيطة بالفريق منذ بداية الموسم، لكننا سنقاتل من أجل البقاء ضمن دوري الكبار وهذا ما يستحقه اللاعبون».