

أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ان تنظيم الهيئة للمؤتمر العلمي الأول «الرياضة للجميع أمن مجتمعي» يهدف إلى تفعيل مفهوم الرياضة للجميع كخيار استراتيجي للمجتمعات وللتوعية بأهمية النشاط البدني وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة غير التنافسية وتوفير البيئة الملائمة لهم.

وقال اليتيم في كلمته في افتتاح المؤتمر المقام برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري امس ان هذا الملتقى الأكاديمي الرياضي الذي يشهد مشاركة عربية ودولية كبيرة ويستمر يومين يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية، ما يتطلب العمل على زيادة الوعي بدور الرياضة الحيوي والمهم للجميع.

وأضاف ان المؤتمر يسعى إلى استثمار القدرات المكنونة والظاهرة لأفراد المجتمع لاستثمار إمكاناتهم وتوجيههم إلى الاهتمام بالرياضة لدورها الفاعل في الاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة وتمكينهم من الإسهام في البناء والتنمية لأوطانهم على كل المستويات.



وأوضح اليتيم ان الرياضة باتت تمثل أداة مؤثرة لتعزيز الروابط الاجتماعية وإعلاء المثل العليا للسلام والإخاء والتضامن والتسامح وتقبل الآخر، معربا عن تمنياته بنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه لاسيما انه يضم كوكبة من القامات الأكاديمية التي تمتلك خبرات مهمة في هذا المجال.



ولفت الى أن جهود الهيئة بتطوير قطاعات الرياضة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاهتمام بالشباب وتمكينهم في جميع المجالات باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير وتنمية البلاد.