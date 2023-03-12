مفرح الشمري



تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون حزمة متنوعة من برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي، حيث كثفت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية لإنهاء اللمسات الأخيرة على جدول بث الدورة الرمضانية لإرضاء جميع الأذواق عبر استقطاب نخبة من النجوم الذين سيثرون الشاشة بتحفة من الأعمال الجديدة ذات الطابع الحواري والترفيهي، إضافة إلى حضور نوعي للدراما المحلية.



ويعود برنامج «مراحل» للإعلامي علي العلياني في موسمه الثاني على شاشة SBC، حيث حقق البرنامج في موسمه الأول نجاحا لافتا ومشاهدات مليونية.



ويحاور النجم سامي الجابر ضيوفه في برنامج «ذات» في موسمه الثاني على شاشة السعودية، بعدما حقق البرنامج في موسمه الأول نجاحا واسعا.



وسيكون المشاهد على موعد مع المسابقات عبر برنامجي «المطانيخ» من تقديم الثنائي الكوميدي هشام الهويش وشيماء سيف، و«الكاش في الطريق» من تقديم مشاهير التيك توك المشاري العتيبي وسبايكي والفنانة هبة حسين.



وفي مسار البرامج الدينية، تقدم الهيئة عدة برامج، أهمها برنامج «مساجد تاريخية» الذي يرصد البعد الهندسي والإنشائي للمساجد التاريخية المطورة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وتوثق الهيئة الحياة الثقافية والاجتماعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر برنامج «عين على مكة والمدينة»، ويستعرض الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي قصص ومواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامج «الأيام الخالدة».



واهتمت الهيئة بمسار ابتكاري في تقديم أعمال إنسانية مختلفة، حيث يحقق النجم فايز المالكي أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية عبر برنامج «أمنية». ويسلط برنامج «خيرها بناسها» الضوء على القصص الإنسانية لأبرز الشخصيات السعودية العاملة في القطاع الخيري.



وفي إطار وثائقي، حرصت الهيئة على تقديم عدة برامج بأفكار مطورة لاستعراض نماذج مجتمعية مختلفة، حيث تطل مي الصقير عبر برنامج «جسور» الذي يسرد قصص سعوديين نجحوا في مجال عملهم خارج حدود الوطن. ويرصد محمد بن نحيت ريادة المملكة العربية السعودية في مجالات عدة عبر برنامج «طويق». وتقدم الهيئة برنامج «شجعان» الذي ينقل حياة سعوديين يمارسون وظائف صعبة وخطرة، فيما يعود برنامج «تجربة فريدة» لمنح مقيمين نجحوا في حياتهم العملية في السعودية سرد قصصهم.



وستقدم الهيئة خلال رمضان 2023م مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي «قرة عينك» الذي يجمع حياة الفهد وريم عبدالله، ويلامس المسلسل الذي يبث على القناة السعودية العديد من فئات المجتمع. وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي «برودكات»، و«نتفلوركس» اللذين يعرضان على شاشة SBC حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.



وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في تصريح صحافي أن الدورة البرامجية الرمضانية ركزت على المحتوى المحلي. وقال إن الهيئة حرصت على الإعداد لدورتها البرامجية الرمضانية بحلة جديدة من الأفكار والأعمال لتكون حاضرة بمحتوى يرتقي لذائقة المشاهد.



وأوضح أنه روعي في اختيار البرامج والأعمال الدرامية تقييم المشاهدين للمحتوى الأكثر رواجا والدراسات التي قامت بها بعد كل دورة برامجية سابقة. وأضاف أن الدورة البرامجية الرمضانية تأتي امتدادا للدورات البرامجية السابقة وما تحقق فيها من نجاح وتحول نوعي في الأعمال المقدمة والتي تركز بشكل أساسي على المحتوى المحلي.



وقال إن الأعمال التي ستعرضها الهيئة في شهر رمضان عبر قنواتها وإذاعاتها تشكل نقلة نوعية في المحتوى المعلوماتي والترفيهي والدرامي. وشدد على أن الهيئة ملتزمة برفع مستوى المنافسة والجودة في أعمالها في كل دورة برامجية جديدة.