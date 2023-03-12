القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها في الأسواق.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لاستيراد أو وصول أي شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار للموانئ المصرية وطرحها في الأسواق.



وشددت على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أي أمراض وبائية، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراضا وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء.



كما شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن اللحوم بكل أنواعها والحيوانات الحية المستوردة تخضع أيضا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، مشيرة إلى أنه لا يسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض «جنون الأبقار» أو أي أوبئة أخرى، حيث إنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم إلى مصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها بشكل قاطع، ولا تتم إعادة فتحه مجددا إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.