

سقط إنتر للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري الايطالي لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه سبيزيا 2-1 الجمعة للمرة الاولى في تاريخه في «سيري أ»، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين.



وتقدم أصحاب الارض بهدف البديل دانيال مالديني، نجل أسطورة ميلان باولو (55)، فيما عادل البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء (83) ليرد سبيزيا بالسلاح ذاته عبر الانغولي مبالا نزولا (87). ورغم أن الإنتر الثاني يدرك أن المنافسة على اللقب شبه مستحيلة في ظل تخلفه بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر، يدرك أن الصراع على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا سيستمر حتى الرمق الأخير.



وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاغي عند 50 نقطة، ويتساوى روما وميلان الرابع والخامس تواليا بـ 47 نقطة.



من جانبه، قال مدرب الانتر سيموني إنزاغي: «هذه هي كرة القدم، كان يجب علينا الحصول على نتيجة أخرى عطفا على ما خلقناه من فرص، نحن غاضبون، وهذه الهزيمة مؤلمة، لقد قدمنا كل شيء على أرض الملعب».



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي، خطف ليون تعادلا مثيرا 3-3 من مضيفه ليل بتسجيله هدفين في الدقائق السبع الأخيرة، في مباراة سجلت فيها الأهداف الستة جميعها في الشوط الثاني، ضمن افتتاح المرحلة الـ 27.



ألمانيا



واصل بايرن ميونيخ نتائجه المميزة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ 5-3 في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا.



واستعاد لايبزيغ توازنه بفوزه الكبير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0. وتعادل هرتا برلين مع ماينتس 1-1، وأينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالنتيجة ذاتها.