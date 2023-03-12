

تطرق مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الإصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيمة عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبرا ان أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته المشاركة، في رواية سخر منها هداف ريال مدريد الإسباني.



مصابا بفخذه، انسحب حامل الكرة الذهبية قبل 3 أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكرا فندق المنتخب في الدوحة، لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 ديسمبر، قبل 4 أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.



قال ديشان لصحيفة «لو باريزيان» السبت «قال لي كريم انه ليس جاهزا»، مضيفا عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى مستشفى سبيتار لإجراء صورة بالرنين المغناطيسي، وأرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضا، عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لإعطائي نتيجة الفحص، وكان كريم مدمرا لأن كأس العالم عنت له كثيرا، قال لي: «لقد ماتت».



وفي حسابه على موقع انستغرام، نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر، لقطة لحديث ديشان علق عليها «يا لها من جرأة» أضاف إليها رمزا لمهرج، كما نشر فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرر «كاذب، أنت كاذب»، كتب بنزيمة فوقها «ديدييه.. ليلة سعيدة».



وهذه حلقة جديدة في العلاقة الملتهبة بين ديشان وبنزيمة في المنتخب الفرنسي.