استضافت حرم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخة باسمة مبارك عبدالله الجابر الصباح، السفيرات ورئيسات البعثات وعقيلات السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الكويت وذلك على مأدبة غداء في مزرعة الريمية بمنطقة العبدلي.



وأشادت حرم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة باسمة مبارك عبدالله الجابر الصباح بهذه المناسبة التي تتزامن مع يوم المرأة العالمي بالدور البارز الذي تقوم به السفيرات وعقيلات رؤساء البعثات التمثيلية في البلاد في تعزيز الروابط العميقة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة وشعوبها، مشيدة بإسهاماتهن المتميزة، لاسيما الاجتماعية والثقافية والفنية منها.



وأثنت الشيخة باسمة المبارك بمستوى العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط الكويت وشعبها مع كل الدول الشقيقة والصديقة، مثمنة ما توصلت إليه هذه العلاقات من تميز ورقي على جميع الأصعدة، مشيرة كذلك إلى عمق الروابط ومتانة الجسور بين الكويت ودول العالم.