محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية خالد جمال الفضالة تصدر الجمعية بأعلى صافي أرباح للسنة المالية 2022 على مستوى التعاونيات بواقع 7.3 ملايين دينار، كما تخطت المبيعات حاجز 61 مليونا، وسيتم توزيع 12% أرباحا على المساهمين مع عقد العمومية 19 الجاري. وصرح في المؤتمر الصحافي الذي تم عقده في مبنى إدارة جمعية مشرف الجديد بأن إدارة الجمعية تواصل مسيرتها كرائدة للعمل التعاوني، والمحافظة على مكانتها في الصدارة، والذي تعكسه النتائج القياسية التي تحققها عاما تلو الآخر مع التنوع في أعمالها الخدمية والإنشائية والأنشطة والفعاليات التجارية والاجتماعية، ما ساهم في تعزيز مستويات الربحية إلى جانب مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمساهمين. وتابع: ان هذه الجهود آتت ثمارها خلال عام ٢٠٢٢، حيث احتفظت الجمعية بمكانتها الرائدة بين الجمعيات التعاونية وواصلت تربعها على قمة العمل التعاوني في تحقيق أعلى معدل صافي أرباح ومبيعات على مستوى القطاع التعاوني، وتتطلع الجمعية قدما إلى استدامة ذلك النهج في المستقبل عبر التخطيط الأمثل للسياسات التطويرية الإدارية والمالية إلى جانب تنمية الموارد الاستثمارية وتدشين مشاريع جديدة وتحديث العديد من المرافق وتطبيق أحدث معايير الجودة. وأضاف الفضالة أنه على صعيد العمل الاجتماعي اهتمت جمعية مشرف التعاونية بتكثيف أنشطتها الاجتماعية وتنوعها لتناسب الجميع.