دارين العلي



نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية مهرجان «طيور اليرموك» البيئي وبمشاركة فريق رصد وحماية الطيور وفريق أصدقاء البيئة بالجمعية بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة كجزء لا يتجزأ من البيئية المحلية.



وأكدت رئيس مجلس ادارة الجمعية د.وجدان العقاب على حرص الجمعية على نشر التوعية البيئية وصحيح المعرفة في المجتمع، وتقديم الفرصة للشباب الكويتي وأبناء المجتمع بأن يكون لهم بصمة خضراء تعود على مجتمعهم بالفائدة..



واوضحت ان فعالية طيور اليرموك هي نتاج تعاون الجمعية مع مدينة اليرموك الصحية في المجال البيئي لتحقيق التكامل في نقل التوعية البيئية إلى المجتمع.



واكدت ان أهداف مدينة اليرموك الصحية تترافق مع مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يركز على ايجاد مدن مستدامة، وواحد من أهم بنود هذا الهدف هو توفير مساحات خضراء في المدن بنسبة لا تقل عن 20%، وهذا يتقاطع مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الحياة على البر.



وشددت على ان الاهتمام بالغطاء النباتي واتساع رقعته يسهم في تحسين الحياة البرية حيث إن وجود الأشجار يوفر الموئل المناسب للطيور وغيرها من الكائنات الحية في توازن بيئي متناغم.



واشادت بوجود موقع رائع مثل ممشى اليرموك.. متقدمة بالشكر للقائمين على تنفيذ وانجاز ومتابعة أركانه ومرافقه.



ولفتت الى ان اخيار أن تكون الطيور هي محور الفعالية هو التعرف على أنواع الطيور التي تمر الكويت والتي يصل عددها إلى أكثر من 400 نوع.



من جهته قال رئيس مدينة اليرموك الصحية د.غسان العثمان ان النشاط هو التعاون الاول من نوعه مع جمعية حماية البيئة، لافتا الى انه يصب في خانة التفاعل مع المجتمع للتخطيط لإقامة انشطة مستقبلية من شأنها تنمية الوعي والثقافة البيئية بمختلف انواعها.



واوضح ان اختيار الطيور كأولى الفعاليات وتحديدا الطيور المهاجرة لايصال الفكرة للجمهور بأهمية المحافظة على هذه الطيور مجزء لا يتجزأ من بيئتنا المحلية.



واوضح ان مدينة اليرموك الصحية قامت بالعديد من المشاريع البيئية وتحديدا في ممشى «خطاوي اليرموك» سواء من حيث البيئة التجميلية او من حيث تحسين التربة وغيرها لتصبح جاذبة للطيور.