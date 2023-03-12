

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن نسبة إنجاز الأعمال في مشروع مصفاة الدقم العمانية، والتي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC بلغت 96% كما في نهاية نوفمبر من 2022، مشيرة إلى ان تكلفة مشروع المصفاة بلغت 7 مليارات دولار.



وأضافت ان من المتوقع أن يصل مشروع مصفاة الدقم الجاري تنفيذه حاليا في سلطنة عمان إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية عام 2023، وفقا لما نقلته المجلة عن الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.



وكان الشيخ نواف يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر CERAWeek للطاقة الذي عقد في هيوستن بالولايات المتحدة، حيث قال إن الكويت التزمت بتوريد حوالي 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام.



ومن المعلوم ان شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وهي مشروع مشترك مناصفة بين شركة الطاقة القابضة التابعة لسلطنة عمان وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI) - وهي وحدة الأنشطة الخارجية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - هي المشغل للمشروع الذي تقدر قيمته بـ 7 مليارات دولار.



ومن المتوقع أن تبلغ طاقة التكرير لمشروع مصفاة الدقم 230 ألف برميل يوميا من الخام لإنتاج الديزل والنافتا ووقود الطائرات وغاز البترول المسال.



وأشارت المجلة إلى ان أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروع مصفاة الدقم تنقسم إلى 3 حزم رئيسية، حيث يشمل نطاق الحزمة الأولى وحدات المعالجة، بينما تشتمل الحزمة الثانية على المرافق والتسهيلات خارج الموقع، في حين تتضمن حزمة الأعمال الثالثة بناء محطة تصدير المنتجات في ميناء الدقم، وإنشاء صهاريج تخزين النفط الخام في مصفاة الدقم التي أقيمت في رأس مركز، وخط الأنابيب الممتد لمسافة 80 كيلومترا من هذه الصهاريج إلى المصفاة.