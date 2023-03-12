

قدم بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا بالإدارة العقارية، ندوة علمية في كلية العمارة بجامعة الكويت، وذلك تلبية لدعوتها من أجل مناقشة أسس الاستثمار والتقييم العقاري بمقر الجامعة في منطقة العديلية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الكلية.

وقد قام كل من م.فهد الصالح مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، وم.باسل سالم مهندس مقيم عقار أول بقسم التقييم العقاري، بنقل خبراتهما ومعرفتهما التقنية في المجال العقاري للمشاركين من طلبة وطالبات جامعة الكويت.

وقدم م.فهد الصالح شرحا لمعنى الاستثمار العقاري، وتحدث عن أبرز خصائصه، إضافة إلى استعراض مجموعة من الأمثلة عن كيفية الاستثمار في سوق العقارات، محليا وعالميا.

كما أوضح للطلبة أهميتها كواحدة من أفضل الأصول الملموسة التي تحافظ على استقرارها وتعتبر محل استدامة بالمقارنة مع غيرها من الأصول، رغم التغيرات والظروف المختلفة التي تطرأ عليه باستمرار، كما ناقش الصالح كافة أشكال الفروقات بين أنواع العقارات، مثل السكن الخاص، السكن الاستثماري، المباني التجارية والمجمعات، وغيرها.

من جانبه، تطرق م.باسل سالم إلى بعض العوامل التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قيمة العقارات، موضحا أن هناك عوامل طبيعية وتنظيمية، وعوامل اقتصادية واجتماعية أيضا، كما قام بشرح طرق وأساليب الوصول إلى قيمة عادلة للعقارات في ظل تلك العوامل.