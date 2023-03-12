الشركة خفضت مديونيتها من 384 مليون دينار في 2011 لتبلغ 14 مليوناً في 2022

151.3 مليون دينار موجودات «أعيان» بنهاية 2022.. و19.1 مليوناً إجمالي الإيرادات

عبدالله الشطي: المسار التصاعدي للمؤشرات المالية يؤكد فاعلية إستراتيجية «أعيان»



طارق عرابي



أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، منصور المبارك، أن الشركة باتت نموذجا استثماريا يحتذى به لعملية إعادة هيكلة وبناء الشركات، وأنها تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة في الأرباح التشغيلية.



حديث المبارك جاء خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت ظهر الخميس الماضي، بنسبة حضور 61.45%، حيث وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% عن 2022، كما انتخبت مجلس إدارة جديدا مؤلفا من كل من فهد علي الغانم، عبدالعزيز ناصر المرزوق، منصور حمد المبارك، ناصر إبراهيم بورسلي، طلال محمد رضا بهبهاني، مهند محمد الصالح ود.يعقوب أحمد يعقوب.



وأشار المبارك إلى أن شركة «أعيان» تستند إلى استراتيجية حصيفة وصلابة مالية ركيزتها أصول مدارة متنوعة، مؤكدا أن الشركة مستمرة في تحسين الأداء التشغيلــي لقطاعاتهـــا الرئيسية والمساهمة بإيجابية في الاقتصاد الوطني.



وقال المبارك ان الشركة نجحــت في تخفيـــــض مديونيتها من 384 مليون دينار في 2011 إلى 14 مليون في 2022، منها 10 ملايين دينار تخص شركة تابعة، و4 ملايين دينار تم استغلالها في مشاريع محلية في 2022.



أداء إيجابي



واستعرض المبارك أداء الشركة خلال العام 2022 قائلا: «إن العام 2022 شهد تداعيات مختلفة كان لها بالغ الأثر في الاقتصاد المحلي والعالمي، فبعد بداية إيجابية على مستوى مؤشرات الأسواق خلال النصف الأول، انخفضت هذه المؤشرات بشكل متسارع خلال النصف الثاني من عام 2022، وقد جاء هذا الانخفاض بشكل متسارع لعدة عوامل أبرزها أزمة سلاسل التوريد العالمية والتي ألقت بظلالها على نسب التضخم التي وصلت إلى مستويات استثنائية في العديد من الدول، الأمر الذي تداعت له البنوك المركزية، فرفعت العديد منها نسب الفائدة بشكل متوال وإلى مستويات قياسية في سبيل كبح جماح التضخم الذي من شأنها إدخال الاقتصاد في نفق الركود قد يطول الخروج منه، كما ساهمت الحرب الروسية - الأوكرانية في تعقيد الوضع القائم والتأثير على اقتصاديات الدول الأوربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام.



وأشار المبارك إلى أن «أعيان» ركزت على تحقيق استراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على خلق توازن ملائم في أصول الشركة من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار الهيكلة المالية المناسبة في سبيل تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز المركز المالي للشركة.



وتابع قائلا: ان «أعيان» ركزت على نمو كل قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام 2022، حيث شهد قطاع التأجير التشغيلي خلال العام الماضي نموا جيدا مدفوعا بالطلب العالي على السيارات الجديدة والمستعملة، وجاء ذلك نتيجة قيام الجهاز التنفيذي بوضع خطة مستهدفة لتنمية هذا النشاط بشكل مدروس يتناسب مع موارد الشركة وطلب العملاء، موضحا أنه في جانب الاستثمار المباشر استهدفت الشركة الاستثمار في الأسهم ذات الأداء التشغيلي والتوزيعات المستمرة في سبيل بناء محفظة متوازنة يمكن لها أن تكون قاعدة للتوسعات المستقبلية.

وفي القطاع العقاري عملت الشركة على إعادة تشكيل المحفظة العقارية من خلال بيع مجموعة من العقارات ذات العوائد المنخفضة وشراء عقارات جديدة تستهدف الشركة منها تحقيق عوائد أفضل في ظل مخاطر مدروسة ومتناسبة مع أصول الشركة.



واستطرد حديثه بأن شركة أعيان ومن خلال تضافر الجهود استطاعت أن تقفز بأرباحها في العام 2022 إلى 9 ملايين دينار أرباحا صافية بنسبة نمو 48% مصحوبا بارتفاع إيجابي لمعظم المؤشرات المالية الخاصة بالشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 19.1 مليون دينار وذلك مقارنة 16 مليون دينار في 2021 بنسبة نمو 19% فيما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 151.3 مليون دينار بنهاية 2022، وذلك بنسبة نمو 10% إذ بلغت 138.1مليون دينار في 2021 وبلغت القيمة الدفترية 137 فلسا بنهاية 2022، وذلك بارتفاع بلغ 10% عن العام 2021 الذي بلغت فيه 124 فلسا ولأول مرة منذ 15 عاما، وأوصى مجلس الإدارة بأن يتم توزيع أرباح نقدية تعادل 7.5% من القيمة الأسمية والتي تمثل 7.5 فلوس للسهم لمساهمي الشركة.



مسار تصاعدي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الشطي، ان «أعيان» حققت خلال العام الماضي نتائج إيجابية تشغيلية في مختلف قطاعاتها الرئيسة (الإجارة - الاستثمار - العقار)، مشيرا إلى أن المسار التصاعدي لجميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد فاعلية استراتيجية «أعيان» ونجاح جهودها، لافتا إلى أن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 91% في عام 2022. كما استطاعت الشركة أن تحقق ارتفاعا بنسبة 48% في صافي أرباحها لتصل إلى 9 ملايين دينار، انعكست على ربحية السهم المخففة لتصل إلى 13.18 فلسا للسهم مرتفعة بنسبة 60% عن العام الماضي، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم لتصل إلى 137 فلسا للسهم مقارنة بـ 124 فلسا للسهم في نهاية عام 2021.



وذكر أن النمو الجيد والمتميز في النتائج المالية برهان قاطع على ما تتمتع به «أعيان» من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي عمل على تنفيذ الاستراتيجية المقرة لإعادة بناء التوازن في أصول الشركة، والتوسع المدروس في قطاع الإجارة، إضافة إلى تعويض الاستثمارات ذات الدخل المنخفض باستثمارات أخرى بعوائد أفضل، ففي قطاع الإجارة، ارتفعت إيرادات التأجير لتصل إلى 15.7 مليون دينار خلال العام 2022 مرتفعة بنسبة 11% عن عام 2021 كما ارتفع عدد السيارات المدارة من قبل الشركة ليصل إلى 8.276 سيارة شاملة المخزون بارتفاع بلغ 20% عن عام 2021.



وفي قطاع العقار، فقد عمل الجهاز الإداري في الشركة في ثلاثة محاور رئيسية خلال العام الماضي، المحور الأول هو تحسين أداء العقارات المملوكة للشركة، والثاني نحو بيع العقارات التي لا تحقق الإيرادات المستهدفة منها بعد أن تم العمل على تحسين أدائها بكل السبل، والمحور الثالث باتجاه اقتناص الفرص العقارية المتاحة.



وختم الشطي كلمته بأن الجهاز التنفيذي في أعيان مستمر في تحقيق استراتيجية العمل المقرة من قبل مجلس الإدارة، ويضع الجهاز نصب عينيه استمرار تحقيق النتائج التشغيلية الإيجابية التي من شأنها تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز مكانة الشركة في السوق.





بناء هيكل مالي متوازن



أكد منصور المبارك ان إدارة أعيان مستمرة في المتابعة الدقيقة لتنفيذ استراتيجية الشركة في بناء هيكل مالي متوازن من شأنه إعادة توزيع أصول الشركة لتساهم كل قطاعاتها بتحقيق الإيرادات المستهدفة، وتحقيق النمو في حقوق المساهمين، مضيفا ان الشركة تعمل على استهداف الفرص التشغيلية في القطاعات المختلفة، وتحسين أداء أصولها الحالية والسعي في المشاركة في المناقصات الحكومية التي يتم دعوة القطاع الخاص لها.