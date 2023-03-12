

أعلنت شركة زين الكويت عن تعاونها مع شركة «هواوي»، لإطلاق مبادرة طويلة الأمد لتسريع تطوير شبكات الجيل الخامس 5G الخضراء والبنى التحتية المستدامة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تسعى الشركتان إلى بناء شبكات خضراء مستدامة استنادا إلى تقنيات جيل 5.5G لتحقيق أهدافهما المستدامة المشتركة لمواجهة تغير المناخ، وأتى الإعلان عن هذا التعاون على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2023) في مدينة برشلونة الإسبانية.



وعلى مدى السنوات السابقة، أطلقت «زين» مجموعة واسعة من المبادرات والجهود لمواجهة تغير المناخ في قطاع الاتصالات، وقد أصبحت هواوي أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لزين في جهودها للإسهام في تقليل آثار تغير المناخ ومساعدتها على بناء البنى التحتية الخضراء.



وفي العام 2023، ستتعاون زين مع هواوي بشكل وثيق لبحث وتحديد مؤشرات أداء (KPIs) خاصة بتغير المناخ، والتي سترتكز حول إزالة الكربون تدريجيا من البنية التحتية للشبكة بشكل ثابت، كما سيتعاون الشريكان لتسريع عملية تطوير شبكات الجيل الخامس 5G الخضراء وإطلاق تقنيات مبتكرة تسهم في بناء بنية تحتية مستدامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وفي تعليقها على التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لزين الكويت: في العام 2021، شاركت زين في قمة هواوي للطاقة الرقمية للتأكيد على موقفنا من مواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ، ونستمر اليوم بهذه الرحلة معا لتعزيز رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة في معالجة هذه القضية المهمة.



وأضافت: على الساحة الإقليمية، قامت شركات رائدة مثل زين وهواوي بقيادة القطاع في تبني الممارسات المستدامة، لكن يبقى بذل المزيد من الجهود أمرا ضروريا لتقليل بصمتنا البيئية بشكل أكبر من خلال تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وخفض استهلاك الطاقة، واعتماد مبادئ التصميم البيئية، والتخلص من النفايات الإلكترونية، وتبني النظام الدائري في سلسلة القيمة الخاصة بنا، وتطبيق تدابير ترشيد المياه والكهرباء، ومعالجة آثار عملياتنا على التنوع البيولوجي، مع التأكيد على أن خططنا وأنشطتنا تتسم بالشمولية، وقد استندنا إلى منظومة شراكاتنا لتسريع تحولنا نحو الاقتصاد المحايد للكربون، فمواجهة تغير المناخ أولوية قصوى بالنسبة إلينا.



وفي تعليقه على التعاون، قال ستيفن يي، رئيس هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تؤمن هواوي وبشدة بأن تغير المناخ يؤدي إلى مخاطر عديدة مثل ازدياد حدة الفيضانات وتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحار، وتحمض المحيطات، وارتفاع أسعار المواد الخام وتعرفة الطاقة، وستكون هناك آثار لهذه المخاطر ليس على المجتمعات والتنوع البيولوجي فحسب، بل وعلى أصول الشركات والنفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل والإيرادات أيضا. وتابع: للتخفيف من حدة هذه المخاطر، من الضروري أن تقوم الشركات بتبني الممارسات المستدامة وخفض بصمتها الكربونية للحد من الاحتباس الحراري للمستوى الموصى به وهو 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإن تركيز زين على استراتيجيات التطوير الأخضر مثل اعتماد حلول ترشيد الطاقة والأنظمة الذكية للبنى التحتية هي خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، وبكونها شريكا استراتيجيا لزين، تلتزم هواوي بدعم هذه الجهود للتطوير الأخضر والمستدام.



وستقوم كل من زين وهواوي بتعزيز تعاونهما في منتجات التكنولوجيا الخضراء، وحلول الطاقة الشمسية الهجينة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي الحافظة للطاقة، وستطلق الشركتان مبادرة طويلة الأمد لبناء شبكة خضراء مستدامة باستخدام تقنيات 5.5G. وتضع «زين» مواجهة تغير المناخ ضمن إحدى ركائزها الأربع لاستراتيجية الشركة للاستدامة، وهي ملتزمة بخفض استهلاكها للطاقة وتقليل انبعاثاتها على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بها بأكملها، وذلك بتحسين الأداء البيئي الخاص بمكان العمل ونشر التوعية بالرعاية البيئية.



وقامت «زين» بوضع أهداف متوسطة وقصيرة المدى لخفض بصمتها الكربونية بأكملها، وتهدف الشركة إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لتقليل آثارها على البيئة، ولهذا تقوم كل من زين وهواوي بعمليات بحث واسعة وشاملة في التقنيات الثورية الحديثة مثل 5.5G والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لتقليل البصمة البيئية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال السنوات الماضية، قامت الشركتان ببحث وتطبيق العديد من البحوث والممارسات ذات المستويات المتعددة لعمليات التطوير الصديقة للبيئة، وفي العام 2022، نجح التعاون بينهما في أكثر من شأن، مثل تحسين تصميم الشبكة، وتقديم التقنيات المبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة.



وتتسم شبكات الجيل الخامس 5G بكفاءة أكبر من ناحية استهلاك الطاقة، وبإمكانها تقليل الاستهلاك مقابل كل بت (energy per bit) بالمقارنة مع سابقتها شبكة الجيل الرابع LTE 4G، وتعمل زين مع شركائها مثل هواوي لترحيل حركة البيانات من شبكة الجيل الرابع إلى شبكة الجيل الخامس.



وتعمل «زين» بشكل مستمر مع شركائها لتحسين سياسات العمل الخاصة بترشيد الطاقة عبر الشبكة بأكملها، مما نتج في تقليل استهلاك الطاقة عبر شبكة الجيل الخامس 5G بأكثر من 20% مع الحفاظ على مؤشرات أداء الشبكة، وقد ساهمت قدرات الذكاء الاصطناعي للشبكة بتحقيق هذا الهدف، وبالإضافة إلى ذلك، وعبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، يمكن لزين خفض استخدام مولدات الطاقة للديزل بنسبة 85% في المواقع العاملة بالطاقة الشمسية الهجينة.



وتستمر زين بالبحث عن التقنيات والمنتجات والممارسات ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة التي تنبعث منها نسبة كربون قليلة، وستعمل زين مع هواوي لتطوير منظومة لتحديد وتعريف مفهوم الشبكة الخضراء، وهي ملتزمة بتطوير شبكة صديقة للبيئة وتبني الابتكارات التكنولوجية التي تساعد الكويت على تحقيق رؤيتها للحياد الكربوني بحلول العام 2060.