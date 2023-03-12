مريم بندق

حسب تقويم العجيري، سيكون أول شهر رمضان الكريم فلكياً الخميس 23 الجاري ومدته 29 يوما، وأول أيام عيد الفطر السعيد الجمعة 21 أبريل، ويومي السبت والأحد الموافقين على التوالي 22 و23 أبريل ثاني وثالث أيام العيد، ويوم الإثنين 24 أبريل يوم راحة بدل الجمعة، ويوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته يوم راحة بدل السبت باعتباره سيوافق «عطلة رسمية» وهي ثاني يوم العيد، على اعتبار أن مجلس الوزراء أقر يوم راحة بدلا عن يوم السبت الذي وافق عطلة الاسراء والمعراج.

إذن، إذا توافقت رؤية الهلال مع التواريخ المتوقعة من تقويم العجيري فلكيا، فإن أيام العيد تبدأ من الجمعة 21 أبريل وتمتد حتى الثلاثاء 25 من الشهر ذاته، ويستأنف الدوام الرسمي الأربعاء 26 أبريل، إلا إذا قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل يومي راحة، وفي هذه الحالة يستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 أبريل.

أما اذا اكتمل الشهر 30 يوما فسيكون يوم الجمعة 21 أبريل المتمم للشهر، وأيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 22 و23 و24 أبريل 2023 على التوالي باعتبارها أيام عطلة كونها عيد الفطر السعيد.

ويحتاج إقرار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 أبريل يومي راحة بدلا من يومي الجمعة والسبت باعتبار الجمعة يوم راحة رسمية 30 رمضان وقعت في يوم عطلة والسبت يوم راحة، إلى قرار من مجلس الوزراء -مجلس الوزراء أقر يوم راحة تعويضا عن يوم عطلة الإسراء والمعراج التي جاءت في يوم السبت - وفي حالة الموافقة سيكون الخميس الموافق 27 أبريل يوم راحة لوقوعه بين أيام راحة ويوم عطلة رسمية وتمتد عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 21 أبريل حتى 27 منه ويستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 أبريل.