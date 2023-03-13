هادي العنزي



فاز شملان العثمان بلقب بطولة الخليج للمواي تاي وحزام المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي (WBC) بعد تغلبه بالنقاط على الروسي إيفان اوستوبوف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة اتحاد الملاكمة، بضاحية صباح السالم، ضمن فعاليات بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية، التي شهدت أيضا فوز التايلندي ثانانتشاي راتشانون بحزام المجلس العالمي للمواي تاي بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على الإسباني نوزات تروجيلو في النزال الرئيسي للبطولة، وتوج الفائزين راعي البطولة فراس العيسى، وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، ورئيس المجلس العالمي للمواي تاي في قارة آسيا كولونيل جاك.



كما قدم الملاكمان البريطاني جيمي كيلي والروسي ماغوميد كوربانوف نزالا استعراضيا ممتعا في فنون اللعبة، من أربع جولات، وحضر البطولة القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر، والسفير الإسباني ميغيل مورو اغيلار، والسفير التايلندي روج تامونغكول، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للملاكمة السابق يوسف الكوهجي.



من جانبه، أبدى راعي البطولة فراس العيسى سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة، وقال: «جاءت جميع النزالات متكافئة من الناحية الفنية، ومثيرة في جميع جولاتها، قدم خلالها المحترفون أفضل ما لديهم، وسعدنا بالأداء الكبير الذي قدمه شملان العثمان الذي ظفر بجدارة بحزام المجلس العالمي للمواي تاي، وسوف نواصل دعم أبطال الكويت».



من جهته، قال مشعل الفجي انه رغم كثرة التحديات، إلا اننا سوف نواصل تقديم المواهب الكويتية إلى العالمية، وفوز شملان العثمان باللقب الدولي سوف يكون دافعا للعديد من الأبطال للانخراط في عالم الاحتراف.