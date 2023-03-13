

مبارك الخالدي



تنفس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الصعداء بعد تلقي التقرير الطبي الخاص بإصابات اللاعبين حيث يشير التقرير الى تعافي المحترفين محمد الصولة وبسام الصرارفي.



وكان الأخضر قد افتقد خدمات اللاعبين في الديربي امام القادسية الجمعة الماضية بداعي الإصابة بينما لايزال اللاعب عبدالله عمار يخضع لمرحلة التأهيل. وكانت عوامل الإرهاق وتعدد الإصابات من أبرز المشاكل التي واجهها المدرب روسمير سفيكو وأثرت على نتائج الفريق في الجولات الأخيرة لبطولة دوري زين الممتاز.



الجدير بالذكر ان الأخضر ينتظره لقاء مهم امام القادسية الجمعة المقبلة ضمن الجولة الأولى من القسم الثالث ما لم يتم تأجيل مباريات الجولة بسبب مشاركة فريق الكويت في بطولة الأندية العربية.