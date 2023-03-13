

تتواصل الاستعدادات على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية لإقامة كأس المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود والتي ينظمها نادي الرماية الكويتي الرياضي في الفترة من 16 الى 18 مارس بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية الكويتي الرياضي ورماة الحرس الوطني الكويتي.



وفي هذا الصدد، صرح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي بأن الرماية الكويتية تواصل جهودها ومشاركتها سواء في البطولات المحلية التي ينظمها نادي الرماية وكذلك البطولات الإقليمية والدولية استعدادا للبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في باريس بالعام 2024، وكذلك يتم تجهيز رماة الكويت الأبطال أفضل تجهيز ونأمل تحقيق المقاعد التأهيلية للأولمبياد خلال المشاركة في البطولات الدولية القادمة.



وأشار العتيبي إلى أن هذه البطولة فرصة سانحة لاكتشاف المواهب الواعدة والتي تقوم الأجهزة الفنية بصقلها وتنميتها على أيدي مدربين دوليين مؤهلين على أكمل وجه لتشكل نواة للجيل الجديد لرماة يعتمد عليهم في المستقبل.



هذا، وسيغلق باب التسجيل لبطولة الشيخ صباح السالم الحمود مساء غد الثلاثاء حيث تجرى بعدها قرعة توزيع الرماة على المجموعات التي ستتضمن مسابقات البطولة (التراب - السكيت - القوس والسهم الأولمبي - بندقية ومسدس 10م - بندقية 50 م - مسدس سريع 25 م).