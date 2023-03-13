قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن معرفة منشأ «كوفيد-19» هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.



وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة الدولية بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية في تغريدة على تويتر إن «فهم منشأ «كوفيد-19» والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به».



وجاءت تصريحات غيبريسوس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اطلاق منظمة الصحة العالمية وصف «الجائحة» لأول مرة على تفشي المرض عالميا.



كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت في وقت سابق تقدير إحدى الوكالات الأميركية بأن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، لكن تنفي بكين صحة ذلك التقدير.