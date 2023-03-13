أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» صدور مرسوم رئاسي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.



وذكرت الوكالة أن الاعفاءات تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31 ديسمبر عام 2024.



وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة تسدد على مدى 10 سنوات، وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فوريا بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.



ووضع المرسوم تعريفا للمتضررين حصرا بأنهم مالكو أو شاغلو العقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، محددا المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب.