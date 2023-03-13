منصور السلطان



تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ، اختتمت الادارة العامة للمرور فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد بتكريم قيادات المرور في جميع المحافظات والاعلاميين المشاركين في الفعاليات.



وانطلق اسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «حياتك أمانة» الاسبوع الماضي، وشمل جولات عديدة لقطاع المرور في مطار الكويت الدولي لتوعية المسافرين القادمين الى البلاد بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية ونشر التوعية كذلك عقد محاضرات في كلية الآداب بجامعة الكويت بحضور عدد كبير من الطلبة وتم عقد محاضرات توعوية عن قانون المرور واللوائح المنظمة له والسلوكيات المرورية الخاطئة وخطورتها على مرتادي الطريق، بالاضافة الى تزويد الطلبة بشرح عن الكاميرات المرورية التي ترصد المخالفات المرورية والتأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور، كما قامت لجنة فعاليات اسبوع المرور بزيارة الى مستشفى الرازي بمشاركة كوكبة من الفنانين العمالقة والاعلاميين ولاعبي كرة القدم واطلعوا على المصابين الذين كانوا ضحايا للحوادث المرورية. كما تضمنت فعاليات اسبوع المرور خدمات دفع المخالفات والافراج عن المركبات المحجوزة في معرض توعوي في مجمع الأفنيوز ونشر التوعية المرورية للجمهور حفاظا سلامتهم اثناء قيادة المركبات.



بعد ذلك، قام الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة ورئيس لجنة اسبوع المرور العميد ابراهيم الجلال بتكريم المشاركين في أسبوع المرور.