آلاء خليفة



يعد يوم 13 مارس من كل عام يوما مميزا في الكويت، كونه اصبح يوم الشباب الكويتي الذي تم فيه تسليم الوثيقة الوطنية للشباب في مؤتمر «الكويت تسمع» إلى المغفور له بإذن الله، الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، (طيب الله ثراه).



وتزامنا مع هذه المناسبة ذكر رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف القويضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن إبداعات الشباب الكويتي شامخة وقد أثبتوا قدراتهم العلمية والعملية في الكثير من المناسبات المحلية والمحافل الدولية وفي مختلف المجالات والتي مثلوا فيها الكويت خير تمثيل وحصدوا مراكز متقدمة ورفعوا اسم الكويت عاليا بين الدول. وأفاد القويضي بأن إبداعات الشباب الكويتي لا تعد ولا تحصى في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، ولعل آخرها فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول، متمنيا أن تكون الكويت حاضنة ومثالا يضرب باحتوائها للطاقات الشبابية فهم لا يحتاجون إلا إلى مساحة لطرح إبداعاتهم وبيئة مناسبة تنمي قدراتهم القيادية، فهم ركيزة المجتمع ومستقبل الوطن وهو أفضل عائد يستثمر، موضحا أن الدولة غير مقصرة في دعم الشباب ولكنهم يحتاجون إلى دعم اكبر حتى يستمروا في تحقيق الإنجازات والإبداعات.



وأضاف أن هؤلاء النخبة لا يعرفـون اليـــــــــــأس ولا يؤمنون بمرارة الفشل، وإن كانت خطواتهم بطيئة فهم لا يتوقفون عن المسير، مؤكدا أن الشباب الكويتي يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي تصل إلى 70% وهم الأساس في تحقيق التنمية المنشودة في البلاد، مشددا على ان افضل استثمار هو الاستثمار في فئة الشباب لتحقيق النتائج المرجوة.



وأضاف القويضي أن اهتمام الدولة بفئة الشباب انعكست آثاره إيجابيا بصدور تقرير مؤخرا يفيد بأن الكويت حصلت على المركز الأول عربيا في تنمية الشباب والـ 27 عالميا، وهذا مؤشر إيجابي وجيد ونطمح دوما من خلال مؤشرات الأداء لأن تكون الكويت في مراكز متقدمة في مجال تنمية الشباب.