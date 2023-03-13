عاطف رمضان



أعلن مركز التواصل الحكومي عن عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لضواحي منطقة المطلاع (N1-N2-N3-N4) ابتداء من شهر أبريل المقبل، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وأفاد بأن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع بنك الائتمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المالية المقررة للمستفيدين المستحقين ووضع الآليات والضوابط التي تعزز المركز المالي لبنك الائتمان وتعالج العجز في أنشطته التمويلية.



وفي لقاءات متفرقة أجرتها «الأنباء» أعرب مواطنون عن شكرهم لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والجهات المعنية الاخرى، مشيرين الى ان تسليم أذونات البناء لأهالي هذه المناطق من شأنه يعمل لإنهاء مشكلة 9796 أسرة كويتية كانت تنتظر هذه المبادرة.



في البداية، أشاد رئيس الجماعة التنموية م.خالد العتيبي بالاعلان عن تسليم اذونات البناء لأصحاب هذه المناطق الاربعة في مدينة المطلاع خلال ابريل المقبل، معربا عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لتوجيهه للوزراء المعنيين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للتنسيق في منح اذونات البناء لهذه الضواحي في مدينة المطلاع.



وأضاف العتيبي ان عدد الوحدات السكنية الموجودة في هذه الضواحي الاربعة 9796 قسيمة، وان هذه المبادرة من شأنها أن تنهي أزمة 9796 اسرة كويتية كانت تعاني من دفع الايجارات طوال الفترة الماضية وان الايجارات كانت تلتهم اكثر من ثلث راتب المواطن.



من جانبه، ناشد الناطق الرسمي باسم اهالي المطلاع السكنية ياسر الماجدي الجهات المعنية بضرورة العمل لإنجاز خدمات البنى التحتية لهذه المناطق الاربعة.



وأشاد بقرار تسليم اذونات البناء للضواحي الاربعة خلال ابريل المقبل، مؤكدا ان هذا القرار لاقى ايضا اشادة من قبل اصحاب الضواحي المتبقية الذين طال انتظارهم لفترة 5 سنوات من تسلمهم للاراضي.



بدوره، قال رئيس لجان المطلاع السكنية مشعل الهاجري: نبارك لأهالي الـ 4 ضواح في المطلاع لتسليم اذونات البناء لهم خلال ابريل المقبل، معربا عن شكره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.



وطالب الهاجري الجهات المعنية بفتح المجال وتسهيل الاجراءات لمواطني هذه الضواحي، وان تكون الاولوية لإصدار اذونات البناء، وفقا لاولوية التقديم عبر تطبيق سهل الالكتروني وتسهيل اجراءات اصدار رخص البناء والقرض العقاري وتسلم المواد الانشائية المدعومة.



وناشد الهاجري الجهات المعنية باتخاذ السرعة للانتهاء من اتمام المباني العامة والخدمات وتوصيل الكهرباء والصرف الصحي لمدينة المطلاع.