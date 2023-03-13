عاطف رمضان



قال وكيل وزارة الاعلام بالتكليف د.ناصر المحيسن إن الكويت تحتضن اجتماعات وزراء الاعلام العرب، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات تصاحبها اجتماعات تحضيرية تعقد بحضور ومتابعة جامعة الدول العربية ومشاركة عدد من الوفود والمنظمات الاعلامية والاتحادات البالغ عددها 28 جهة تقريبا من بينها 7 اتحادات اعلامية. وأضاف المحيسن في تصريح صحافي، تعليقا عن الاجتماع الـ 24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، الذي عقد بالكويت أمس ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية للدورة العادية 89 للجنة الدائمة للاعلام العربي والدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب برئاسة العراق خلال الفترة من 12 الى 16 مارس الجاري، ان هذه الاجتماعات تاتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد في سبتمبر الماضي، وان من اهم المواضيع التي تتصدر الاجتماعات هي القضية الفلسطينية وكيفية تضافر الجهود الاعلامية لابراز هذه القضية على مستوى الدول العربية، وتوحيد الخطاب الاعلامي لخدمة القضية الفلسطينية. ولفت الى أن هناك مواضيع مختلفة خاصة بدور الاعلام العربي للتصدي لظاهرة الارهاب عبر اجتماع فريق الخبراء المعني بالتصدي لظاهرة الارهاب، وسيتم مناقشة الاعلام الالكتروني.



وخلال اجتماع فريق الخبراء أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، على ضرورة اعداد الكفاءات الاعلامية المؤهلة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب وإعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية وتسخير الجهود للمحافظة على شبابنا وتحصينهم من المتلاعبين بالعقول الذين يعملون على تحريضهم للإغرار بهم في متاهات التطرف.



وأعــرب خطابي عن شكره للكويت ممثلة بوزارة الاعــــلام لاستضافتها للاجتماعات الاعلامية المقرر عقدها خلال الاسبوع الجاري، تكريسا لدور الكويت في دعم مسيرتنا للنهوض ببلداننا العربية وارتباطا بقضايانا ومن بينها الارهاب كآفة خطيرة عابرة للحدود الجغرافية في نطاق رؤية شملت من بين مكوناتها الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب.



واضاف خطابي ان الامانة الفنية لقطاع الاعلام والاتصال قامت بتعميم الوثيقة التي اعدتها جامعة نايف للعلوم الامنية على الدول الاعضاء انطلاقا من التجارب والممارسات القطرية والاقليمية لاحكام التعامل الاعلامي مع دائرة تتجاوز انعكاساتها الخطيرة في ازهاق الارواح البريئة وترويع المدنيين.