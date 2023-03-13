قال الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي في تصريح صحافي ان اجتماع فريق العمل الدائم المكلف بمحاربة الارهاب يندرج في نطاق سلسلة الاجتماعات التي تحتضنها الكويت خاصة اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب.



واضاف خطابي ان جدول اعمال الاجتماع تضمن جملة من القضايا المهمة التي تهيئ السبل الكفيلة والآليات الناجعة لتطوير العمل الاعلامي العربي بما في ذلك بصفة خاصة تطوير الاستراتيجية الاعلامية العربية في مجال مكافحة الارهاب والتعامل مع كبريات الشركات العالمية في المجال الرقمي والطبيعة الاعلامية والبيئية وجملة من القضايا التي تهم الدفع بالعمل الاعلامي العربي المشترك.