محمد راتب



دعا رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان أعضاء الحكومة الجديدة إلى الانفتاح على المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ومد جسور التعاون لما فيه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن على الوزراء كل في مجاله مسؤولية كبيرة في الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، والحرص على الالتزام بها وتطبيقها. وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا والذي يمثل 49 مركزية نقابية تنضوي تحتها أكثر من 2500 نقابة من مختلف القطاعات يطالب بإلغاء نظام الكفيل ووضع الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، ومحاسبة كافة الشركات التي تتعسف في حقوق العمالة.



وبين أن الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا يمد يد التعاون مع رئيس الحكومة والأعضاء لتزويدهم بالمقترحات التي تصب في خدمة العمل والعمال وتوفير بيئة صالحة للإنتاج، مشددا على أهمية الوعي النقابي ومد جسور التعاون مع المنظمات الدولية.