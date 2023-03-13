دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء التابع للمنطقة الشمالية حملة بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع في محافظة العاصمة تستهدف التعديات على الشبكة الكهربائية اسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من حالات التوصيل المباشر دون عداد.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» ان الحملة استهدفت التمديدات المخالفة والتي تشكل خطرا على القاطنين وعلى ارواح الناس كما انها تشكل عبئا كبيرا على الشبكة ما يؤدي الى ارتفاع الضغوط وخاصة اوقات الذروة.



وأوضح ان هذه التعديات تعتبر جسيمة وفق القانون ويجب التعامل معها بكل حزم لما لها من تأثيرات سلبية على الشبكة.



وأعلن عن استكمال حملة قطع التيار عن سكن العزاب المخالف في محافظة الفروانية خلال الاسبوع الجاري لافتا الى ان هذه الحملة هي الاكبر من نوعها نظرا لعدد المخالفات المتعلقة بهذا الشأن.