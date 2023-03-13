تهاني الظفيري: «التطبيقي» مهتمة بأن تكون مخرجاتها مهيأة لسوق العمل على أكمل وجه



عبدالله الراكان



أكد نائب المدير العام لقطاع البحوث وعميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان انه جار استحداث تخصصات جديدة في الكلية، مثل الأمن السيبراني والإحصاء التطبيقي والمشاريع الصغيرة والإدارة اللوجستية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفق الاعتمادات الأكاديمية واحتياجات ديوان الخدمة المدنية والمهارات للازمة للخريج، مشيرا إلى أننا ننتظر موافقات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأضاف الحنيان في تصريح لـ«الأنباء» خلال رعايته ندوة تحفيز الشباب التي نظمها قسم القانون بكلية الدراسات التجارية صباح امس بحضور عدد من المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أن الندوة تناولت الاستثمار في الجانب الابداعي وتنمية الذات للشباب والمواطن كونه رأسمال بشريا يجب أن يتطور وأن يعمل في القطاع الخاص ويبدع ليصبح ثروة وطنية، موضحا أن القطاع الخاص فيه الإبداع والتنمية، لافتا إلى أن رؤية الكويت 2035 تركز على اقتصاد المعرفة والمشاريع المبنية على المعلومات.



من جهتها، قالت رئيسة قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.إقبال القلاف: إننا في الكويت نعاني من البطالة المقنعة وغياب الجانب الابداعي لدى الخريجين، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات التحفيزية تساعد وتشجع الشباب على تنمية الجانب الابداعي لديهم والعمل على افتتاح مشاريعهم الخاصة بما يتواكب مع خطة الكويت 2035، مشيرة إلى أننا لدينا الكثير من الشباب المبدع ويستحق التنمية خاصة أن لديهم الأفكار التي تساعدهم على افتتاح مشاريعهم التطبيقية العملية.



بدوره، قال الرئيس الأسبق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة وعضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية د.سلمان خريبط إن الشباب عليهم التفكير في الفرص الجديدة في التغيير القادم، موضحا ان مثل هذه الندوات تغير تفكير الشاب السلبي إلى تفكير إيجابي في اغتنام فرص المستقبل، منها ريادة الأعمال أو تطوير الحرف لمواجهة قضايا العصر الحديث، مضيفا أن الكليات والمؤسسات التعليمية تتهم بأنها في عزلة عن الواقع العملي، لذلك مثل هذه المحاضرات تثقف الطالب خاصة في تطوير الخبرة، وانه لا يعلم ماذا يحدث في الجانب الآخر والقطاع الخاص، لذلك نحن في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نركز على الجوانب التطبيقية، حتى يكون الطالب مهيئا وجاهزا لسوق العمل والمهارات الأخرى التي تساهم بنجاحه في العمل.



من جانبها، أكدت عضوة التدريس في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية تهاني الظفيري أن الهيئة مهتمة بأن تكون مخرجاتها مهيأة لسوق العمل خاصة وتستغل على أكمل وجه، وأيضا تكون الحاضنة لهذه الطاقات بالقطاع الخاص كونه يتيح فرصا كبيرة للإبداع والتنوع بالأنشطة وحتى الدخل يكون اكبر، كما نخفف الضغط الكبير على القطاع الحكومي، موضحة أن تفاعل الطلبة مع مثل هذه الندوات كبير، ويحتاج إلى تحفيز أكبر لكي يقدموا على العمل في القطاع الخاص.