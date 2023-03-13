عبدالكريم العبدالله



وقعت وزارة الصحة وجامعة الكويت أمس مذكرة تفاهم وذلك بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ومدير جامعة الكويت د.فهد الدبيس وعدد من عمداء الكليات ومسؤولي وزارة الصحة.



وقال وزير الصحـــــة د.أحمد العوضي في تصريح للصحافيين إن اتفاقية التعاون تهدف إلى جعل مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية بمعايير عالمية، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للطاقم الطبي والعلماء في جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية لما فيه خير بلدنا الحبيب.



وشدد العوضي على دعمه الكامل للجودة والحوكمة لكي تكون مخرجات التعليم بجودة عالية. وأوضح أن جودة التعليم في جامعة الكويت لها القيادة والسبق، متمنيا أن تكون هذه البداية لتعاون مستقبلي بين وزارة الصحة وجامعة الكويت والجامعات الوطنية في البلاد.



من جانبها، أكدت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الكويت يأتي في إطار التعاون المشترك، وكخطوة أساسية لتحويل مدينة صباح السالم الجامعية إلى مدينة جامعية صحية، وهو أمر مهم جدا، حيث ان المدن الجامعية ذات طبيعة خاصة وليست فقط مؤسسة أكاديمية وبحثية، مشيرة إلى أن فيها قطاعات مختلفة ومباني وأساتذة وتستوعب نحو 40 ألف طالب وطالبة.



وقالت اليحيى في تصريح للصحافيين إن العمل على اعتماد المدينة الجامعية مدينة صحية يساهم في تقدم تصنيف الكويت في هذا المجال، ويعزز من المردود الصحي وصحة المجتمع، وعن طريق زيادة المشاريع البحثية في المناهج، والتركيز على المشاركة المجتمعية، لافتة إلى تطلعها بسرعة اعتمادها دوليا، ومن خلال الاستمرار في مراجعة المعايير بالجامعة، والتدريب عليها، والزيارات الميدانية، لضمان استيفائها الشروط المطلوبة.