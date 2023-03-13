بشرى شعبان



نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع فريق «الوقاية غاية» التطوعي ندوة توعوية تحت عنوان «احتياجي لا يعيق ابتسامتي» استهلت بكلمة لرئيس ومؤسس فريق (الوقاية غاية) د.مساعد العنزي أشاد فيها بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية لتنظيم برنامج «احتياجي لا يعيق ابتسامتي» والذي يهدف الى توعية وتثقيف القائمين على رعاية ذوي الإعاقة للاعتناء بأبنائهم بطرق صحيحة، متمنيا أن نصل إلى مرحلة نطلق مسمى «ذوي الهمم». وأضاف: نحن لا يوجد لدينا ذوو إعاقة او احتياجات خاصة بل لدينا «أصحاب الهمم، وذوي الهمم»، فجميع ذوي الإعاقة لديهم إبداعات ونريد أن يتم التعامل معهم في الكويت بمسمى «ذوي الهمم» ولدينا نماذج متميزة وصلت إلى العالمية،



بدوره، أشار د.عبدالكريم مبروك طبيب أسنان اختصاص صحة عامة إلى أن الفريق متكامل مؤلف من اختصاص سلوك وتخاطب والعلاج الوظيفي ومحلل السلوك وهو فريق من القطاع الطبي وخارجه، الهدف الأساسي نشر الوعي والوقاية للأطفال ذوي الإعاقة.



من جهتها، أوضحت د.هبة حسين أهمية مشاركة القطاعين الخاص والحكومي في مجال نشر الوعي الصحي وفي مجال صحة الفم والأسنان وتتضافر جهود مختلف القطاعات في نشر التوعية، كل في مجاله بكل الجوانب التي يحتاج اليها ذوو الإعاقة.



بدورها، قالت عضوة الفريق الكوتش رنا علوش: إننا نعمل ضمن برنامج «احتياجي لا يعيق ابتسامتي» لتسليط الضوء على دور القائمين على متابعة الأشخاص ذوي الإعاقة ونعمل على تقديم كل ما يحتاج إليه ذوو الإعاقة من الصحة النفسية، والجسدية.