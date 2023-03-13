أكثر من 85% نسبة المحصنين بالجرعتين ضد «كوفيد - 19» وندعو فئات «الاختطار» للتطعيم

عبدالكريم العبدالله



أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.بثينة المضف استقرار الوضع الوبائي في البلاد إلى حد كبير، لافتة إلى ارتفاع نسب الإقبال على التحصين ضد كوفيد-19 في البلاد، حيث تجاوز معدل المحصنين بالجرعتين 85%.



جاء هذا في تصريح صحافي على هامش افتتاحها نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى «تحديات وخارطة طريق»، مشيرة إلى أن الوزارة تستكمل إجراءات التحصين بالجرعات التنشيطية، داعية فئات الاختطار من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى ضرورة التحصين بالجرعات التنشيطية للوقاية من مخاطر الإصابة بكوفيد ومتحوراته.



وأكدت في كلمتها أهمية المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى في مواجهة التحديات المختلفة في هذا المجال، بما يضمن جودة الرعاية الصحية في البلاد، مشيرا إلى الدور الهام والفعال الذي تلعبه المؤتمرات العلمية في مد جسور الترابط والتعاون بين الجهات المختصة محليا، إقليميا وعالميا.



وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مع الهيئات الأكاديمية محليا وعالميا لدراسة استحداث تخصصات دقيقة لتهيئة الكوادر الوطنية بوزارة الصحة.



وقالت إن العالم بأسره يولي اهتماما بآخر العلاجات المختلفة للتصدي للأمراض الفيروسية والمعدية والقيام بالأبحاث بطريقة مكثفة وموجزة للوصول لأنجع الحلول وكانت لكوكبة من كوادرنا الوطنية مساهمات فعالة ومشهود لها بتلك البحوث وما أظهرته من نتائج إيجابية تصدرت أشهر المجلات العلمية والمتخصصة عالميا.



بدوره، أشار مدير إدارة منع العدوى رئيس المؤتمر د. أحمد المطوع إلى أن المؤتمر يقام على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «التحديات وخارطة الطريق»، لافتا إلى أنه يناقش المستجدات العلمية والقضايا الرئيسية والتحديات في مجال مكافحة العدوى، وذلك بهدف تبني تصور واضح حول مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وطرق التصدي لها.



ولفت د.المطوع الى المشاركة العربية والدولية في المؤتمر، حيث يشارك متخصصون ومحاضرون من المملكة العربية السعودية وعمان والولايات المتحدة الأميركية وانجلترا وهولندا، بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية بوزارة الصحة، لافتا إلى منح المؤتمر المشاركين 24 نقطة بنظام التعليم الطبي المستمر.



وأكد على أن المؤتمر يشكل مرتكزا أساسيا لمناقشة المواضيع الحيوية كافة، والتي تعمل على حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي، مؤكدا انتهاء اللجنة العليا للمؤتمر من كل الاستعدادات والجلسات الخاصة بورش العمل والمحاضرات المقامة على هامش المؤتمر.



بدورها أكدت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د. خلود الفضالة أهمية مؤتمر مكافحة ومنع العدوى«تحديات وخارطة طريق» في تسليط الضوء على القضايا الحيوية المهمة التي تعمل على حماية المرضى والعاملين في المنشآت الصحية من خلال مناقشة المستجدات العلمية والقضايا الرئيسية والتحديات في مجال مكافحة العدوى والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.



وبينت ان الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الصحي والاقتصادي على المستوى المحلي والدولي، وقدرت أن الارتفاع المطرد في مقاومة المضادات الذي شهده العالم خلال العقد الماضي وخاصة انواع البكتيريا السالبة قد يؤدي في حالة استمراره إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.