

هادي العنزي



فاز شملان العثمان بلقب بطولة الخليج للمواي تاي وحزام المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي (WBC) بعد تغلبه بالنقاط على الروسي إيفان اوستوبوف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة اتحاد الملاكمة، بضاحية صباح السالم، ضمن فعاليات بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية، التي شهدت أيضا فوز التايلندي ثانانتشاي راتشانون بحزام المجلس العالمي للمواي تاي بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة على الإسباني نوزات تروجيلو في النزال الرئيسي للبطولة، وتوج الفائزين راعي البطولة فراس العيسى، وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، ورئيس المجلس العالمي للمواي تاي في قارة آسيا كولونيل جاك.