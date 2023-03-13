

يواصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي القيام بدور «الفارس» مع فريقه باريس سان جرمان، وجاء آخرها قيامه بانتشال فريقه من خيبة جديدة عندما سجل له هدف الفوز في مرمى بريست 2-1 في الدقيقة الأخيرة السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي.



وحمل مبابي شارة القائد في غياب المدافعين البرازيلي ماركينيوس وبريسنل كيمبيمبي بسبب الإصابة التي أبعدت أيضا المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي عن المباراة.



ودخل سان جرمان المباراة وهو يجر وراءه خيبة أمل الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الذي تغلب عليه ذهابا 1-0 وإيابا 2-0.



والفوز هو الحادي عشر تواليا لسان جرمان على بريست، أما آخر مرة أهدر فيها نقاطا في مواجهته فكانت موسم 2010-2011 عندما تعادلا 2-2.



وتوقفت المباراة بضع دقائق بعد إلقاء جمهور بريست مفرقعات نارية ما تسبب في دخان كثيف حجب الرؤية.



والهدف هو التاسع عشر لمبابي في الدوري هذا الموسم فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد الذي سجل ثلاثية في مرمى ليون (3-3) الجمعة في افتتاح المرحلة.



في المقابل، فشل رين صاحب المركز الخامس في الضغط على موناكو الثالث ولنس الرابع بسقوطه في فخ التعادل 0-0 أمام مضيفه اوكسير، وتغلب لانس على مضيفه كليرمونت ٤-٠.



ألمانيا



تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه شالكه 2-2 في «ديربي الرور» ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ليفشل دورتموند الساعي إلى مطاردة المتصدر بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز للمرة الثانية تواليا.

وجاء التعادل المخيب لدورتموند بعد 4 أيام على خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مضيفه تشلسي الانجليزي 0-2 وبالتالي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في بداية العام الجديد عند 10 مباريات في جميع المسابقات بينها 8 في «البوندسليغا».



في المقابل، تابع شالكه انتعاشته في الآونة الأخيرة وحافظ على سجله خاليا من الخسارة للمرة السابعة تواليا وتخلص من المركز الأخير، حيث بات سابعا عشر برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف خلف شتوتغارت السادس عشر ونقطة واحدة خلف هرتا برلين الخامس عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.