محمد راتب



صرح أمين السر ورئيس لجنة المشتريات والتسويق لجمعية الوفرة السكنية التعاونية فالح الدوسري، بأنه جار توزيع السلة الرمضانية على المساهمين، وهي عبارة عن مجموعة من السلال، حيث تم اعتماد الأصناف وأخذ الموافقات اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وبين أن السلة الرمضانية الأكبر على مستوى الجمعيات التعاونية تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية والغذائية وغيرها من المستلزمات، إذ تتضمن 11 سلة متنوعة، تشمل الخروف النعيمي، وسلة المجمدات، وسلة المطاحن، وسلة رمضان كريم، وسلة الغذائي، وسلة البهارات، وسلة الخضار والفاكهة، وسلة المنظفات، وسلة الاستهلاكي، وسلة الأواني المنزلية، وسلة كوبون استبدال الغاز.



وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للسلة 300 دينار، وتباع للمساهمين بـ 5 فلوس فقط بسعر رمزي للغاية، بهدف الوقوف إلى جانب المساهمين، في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها بعض القطاعات، وتوزع وفق البطاقة العائلية للمساهمين.



وذكر الدوسري أنه بجانب توزيع السلة سيتم إطلاق أقوى المهرجانات التسويقية للسلع الرمضانية بخصومات ودعم من الجمعية على معظم المنتجات والسلع الرمضانية، حيث تم التواصل والاتفاق مع الشركات لتوفير جميع الأصناف اللازمة للمساهمين، وستكون هناك خصومات خاصة على بعض السلع الأساسية.