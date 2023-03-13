محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور انه تم إطلاق مهرجان النوير لدعم المزارع الكويتي لمدة يومين، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية الخالدية واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين لخدمة المزارع الكويتي ودعم المنتج المحلي.



وأشار إلى أنه تم تخصيص مكان لعرض المنتجات المحلية من الخضار والتي لاقت ترحيبا واسعا لجودتها وأسعارها المميزة، موضحا أن الجمعية تسعى لخدمة المستهلكين وتوصيل المنتج بالمستهلك تحت سقف واحد من دون أي وسيط.



وأثنى المنصور على جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعضو فهد الياسين في تنسيق المهرجان والدور المميز الذي قام به في سبيل إنجاحه، حيث اشتمل المهرجان على تشكيلة واسعة من الأصناف المحلية التي تم تغليفها وتجهيزها لتكون في متناول الجميع.