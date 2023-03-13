بدأت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي بالانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث يشعر مؤسسو الشركات الناشئة في منطقة خليج المكسيك بولاية كاليفورنيا بالذعر بشأن الوصول إلى الأموال ودفع رواتب الموظفين، كما أن مخاوف العدوى وصلت إلى كندا، بعد أن تضاعف دفتر قروض البنك في العام الماضي.



ومن المقرر أن تعلن ذراع «SVB» في المملكة المتحدة عن تعسرها، وقد توقفت بالفعل عن التعامل ولم تعد تستقبل عملاء جددا، فيما أرسل قادة ما يقرب من 180 شركة تكنولوجية خطابا يطالبون فيه المستشار البريطاني جيريمي هانت بالتدخل.



وأفادت «بلومبرغ» نقلا عن رسالتهم لـ «هانت» قولهم: «فقدان الودائع يمكن أن يتسبب في إحداث شلل للقطاع وإعادة النظام البيئي 20 عاما للوراء، وسيؤدي إلى التصفية القسرية لعشرات الشركات بين عشية وضحاها»، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».



كان لـ «SVB» فروع في الصين والدنمارك وألمانيا والهند والسويد أيضا، ويحذر المؤسسون من أن تعثر البنك يمكن أن يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل الحكومة.



بدوره، سعى المشروع المشترك لبنك «SVB» في الصين، والمعروف باسم «SPD Silicon Valley Bank»، إلى تهدئة العملاء المحليين من خلال تذكيرهم بأن العمليات كانت مستقلة ومستقرة. وقال مؤسسو الشركات الناشئة والمسؤولون التنفيذيون في المملكة المتحدة في الرسالة الموجهة إلى هانت: «ستبدأ هذه الأزمة يوم الاثنين، لذا ندعوكم لمنعها الآن». الشركات المدرجة في الرسالة تشمل «Uncapped»، و«Apian»، و«Pockit»، و«Pivotal Earth».



وبتسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومات في التعامل مع المدى الكامل للتداعيات، فقد بدأت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة في جمع الأصوات حول الشركات الناشئة، وسؤالها عن مقدار الودائع لديها، وحرقها النقدي التقريبي، وإمكانية وصولها إلى التسهيلات المصرفية في «SVB» وما بعده، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر. وكان المؤسسون ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة المائدة المستديرة وأي معلومات حول كيفية التعامل مع ودائعهم في البنك.



وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «Lingumi» الناشئة للبرمجيات التعليمية، توبي ماثر، أن شركته تحتفظ بـ 85% من أموالها في «SVB». وحاول نقل بعض حساباته، ولكن حتى مساء السبت، لم يكن متأكدا من نجاح ذلك. وقال: «هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا».



فيما أمضى جاك أوميرا، مؤسس شركة «Ocher Bio» الناشئة في علم الجينوم بلندن، عطلة نهاية الأسبوع في محاولة، دون جدوى، لنقل الودائع من «SVB». وقال: «إذا لم يكن هناك تدخل، فقد يقضي حقا على جيل من رواد الأعمال».



انكشاف الشركة المالكة لعملة «USDC» الرقمية بـ 3.3 مليارات دولار على البنك المفلس



وصلت تداعيات فشل بنك سيليكون فالي إلى مزيد من العملات المشفرة، مما أدى إلى فك ترس رئيسي في السوق من المفترض أن يكون من بين الأصول الرقمية الأكثر أمانا في الصناعة. وقد تم تداول عملة USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة، بسعر منخفض وصل إلى 81.5 سنتا بعدما استوعب المستثمرون انكشاف مصدرها شركة «سيركل» على البنك، والتي كشفت عن أن 3.3 مليارات دولار من احتياطياتها البالغة 40 مليار دولار كانت محتجزة لدى البنك المفلس.