علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 35.76 مليون درهم (ما يعادل 3 ملايين دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 100.4 مليون درهم (8.4 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 64.6 مليون درهم (5.41 ملايين دينار).



وخلال الشهريين الماضيين منذ بداية العام وحتى الآن جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 125.06 مليون درهم (ما يعادل 10.46 ملايين دينار) وعمليات البيع بقيمة 163.45 مليون درهم (ما يعادل 13.68 مليون دينار) ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 38.38 مليون درهم (ما يعادل 3.21 ملايين دينار). وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي تقدر بنحو 360.51 مليون درهم (ما يعادل 30.17 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 386.91 مليون درهم (ما يعادل 32.38 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 26.39 مليون درهم (ما يعادل 2.21 مليون دينار). وخلال الشهريين الماضيين منذ بداية العام حتى الآن جاءت مشتريات الخليجيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 779.79 مليون درهم (ما يعادل 65.25 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 1.07 مليار درهم (ما يعادل 90 مليون دينار) ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 293.34 مليون درهم (ما يعادل 24.55 مليون دينار).