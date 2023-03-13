ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت، ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل، إضافة إلى تصدع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.



وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو السبت عبر تويتر «كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا».



وأكد سكان لوكالة فرانس برس أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم.



وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن المنطقة تبقى تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت.



وأظهرت صور نشرت على تويتر حراسا ينقذون سكانا محاصرين في سياراتهم بسبب ارتفاع المياه.



وتضرر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري.



وصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في الشمال.



تضرب سلسلة عواصف شديدة غير معتادة ولاية كاليفورنيا منذ أسابيع.