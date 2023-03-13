الرشود: إنجاز جديد يؤكد تفوق «بيتك» في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة الشارقة للتميز الخليجية لعام 2022، تقديرا للإنجازات النوعية والمساهمات المتميزة في العمل المصرفي والدور الفاعل في دعم قطاع الاعمال المحلي والخليجي.



وجرى اختيار «بيتك» لنيل الجائزة من قبل مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز بعد ترشيح من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

الجدير بالذكر ان «بيتك» هو المؤسسة الوحيدة التي تم ترشيحها من الكويت للفوز بهذه الجائزة.



وخلال الحفل السنوي لتكريم المؤسسات والشركات ورواد الأعمال، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة بتنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تسلم الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود، الجائزة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله محمد المزروعي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين.



وبهذه المناسبة، أعرب الرشود عن فخره بفوز «بيتك» بجائزة الشارقة للتميز لعام 2022، مبينا أنها تؤكد تميز جهود «بيتك» وقوة أدائه وتفوقه في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز من خلال تقديم حلول مالية وخدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تضيف قيمة للاقتصاد وتعزز تجربة العميل، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزز مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.



وأضاف الرشود ان تتويج «بيتك» بهذه الجائزة إنجاز جديد يؤكد جدارة البنك وكفاءته ومساهماته المتنوعة لتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية حول العالم بمنتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة والتميز تلائم متطلبات العملاء الأفراد والشركات والحكومات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل تحقيق النمو المستدام في المؤشرات المالية، ودعم الموارد البشرية، وتعزيز الشمول المالي، والمضي قدما في التحول الرقمي، ومواصلة استراتيجية الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وتطبيق الحوكمة، وتنفيذ برامج التنمية والمسؤولية المجتمعية.



وأثنى الرشود على جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيمها هذه الجائزة المرموقة وتقديرها المستمر لمبادرات التميز ضمن قطاع الشركات، كما ثمن دور مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز لاختيارهم «بيتك» للفوز بالجائزة.



يذكر أن اختيار «بيتك» استند الى معايير معتمدة، حيث ساهم في مرحلة التقييم أكثر من 45 مقيما مختصا. كما تكونت لجان التحكيم من 13 محكما من مختلف المجالات والتخصصات.



وشهدت دورة الجائزة لعام 2022 مشاركة أكثر من 100 مؤسسة في قطاع الاعمال إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، حيث تم اختيار «بيتك» ضمن مؤسسات الكويت.

وتعتبر «جائزة الشارقة للتميز» إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع ودورها في دفع عجلة التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المؤسسات في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتقدير إنجازاتها وتحفيزها على مواصلة النجاح.