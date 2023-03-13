

عقدت شركة النوادي القابضة اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 9 مارس الجاري، بنسبة حضور بلغت 85.15%، حيث صادقت على جميع بنود جدول الأعمال، والتي من بينها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا للسهم الواحد) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.



وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي ربح خلال 2022 بلغ 6 ملايين دينار، بربحية سهم تبلغ 26.15 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 5.9 ملايين دينار وبربحية سهم 23.01 فلسا خلال 2021.



وفي الوقت ذاته ارتفع إجمالي الأصول فبلغت قيمته 174 مليون دينار، مقارنة بـ 160 مليون دينار في عام 2021 بنسبة زيادة 9%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصبح 52 مليون دينــار مقارنــة بـ 51.8 مليون دينار في 2021.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة نواف الرفاعي: «يرجع فضل هذا الإنجاز إلى الرؤية الحكيمة لأعضاء مجلس الإدارة وكفاءة فريق الادارة التنفيذية وتفاني موظفينا، وهذه النتيجة تعكس التزام النوادي القابضة الثابت تجاه مساهميها وحقوقهم، ويأتي هذا القرار في ضوء النتائج المالية القوية للشركة مع الحفاظ على نسبة جيدة من الأصول والسيولة ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق النمو والنجاح خلال الأعوام المقبلة».



وأضاف: «لقد حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموها المالي خلال العام الماضي، حيث قمنا على مدار الأشهر الماضية بوضع أسس قوية لحضورنا في مناطق ووجهات جديدة بالكويت، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع وتحقيق إيرادات مستدامة ونمو في الأرباح خلال السنوات المقبلة. والتي من شأنها أن تؤكد على الدور الريادي الذي نقوم به».



وتطرق الرفاعي الى أن استثمار شركة النوادي مستمر في مشاريع قطاع العقار وقطاع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي لتحقيق تطلعات العملاء والمساهمين، من خلال العمل على إنشاء وانجاز عدد من المشاريع العقارية، فضلا عن مشاريعنا المتعلقة بإطلاق نوادي صحية جديدة، والاستمرار في تطوير العلامات التجارية (التجهيزات الغذائية الصحية، والمستلزمات والمعدات الرياضية).



وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية للشركة، قال انها ستواصل المجموعة الاستفادة من اتجاهات السوق لتبقى في مكانة قوية تمكنها من مواصلة الاستثمار من خلال نشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حماية صحة افراد المجتمع وأهمية اتباع نمط حياة صحي أكثر، وعلى هذا الأساس نواصل جهودنا لتطوير خدماتنا وتعزيز مكانتنا الرائدة في القطاعات التي نعمل بها نحو أفق وخطط طموحة نسعى من خلالها إلى التوسع المحلي والإقليمي.