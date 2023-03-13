نفى البيت الأبيض صحة ما أوردته إيران بشأن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: «مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة».



وأضاف: «لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور وسوف تؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز»، في إشارة إلى 3 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن في وقت سابق امس أن بلاده والولايات المتحدة توصلتا الى اتفاق مبدئي لتبادل السجناء، معربا عن أمله في أن يتم التبادل قريبا.



وقال عبداللهيان في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى هذا الاتفاق في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أنه «في حال سارت الأمور على ما يرام في الجانب الأميركي أعتقد أننا سنشهد تبادل الأسرى في فترة قصيرة».



على صعيد آخر، أعلن القضاء الإيراني تثبيت الحكم بالإعدام على معارض مزدوج الجنسية (إيراني ـ سويدي) محتجز منذ 2020 في إيران.



وجاء على موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية «صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب فرج الله شعب بتهم الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان».