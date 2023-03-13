أجهز «شَغلة» مسرحية لطيفة مع طلابي بالمعهد بمناسبة «يوم المسرح العالمي»

«الدولة العميقة» خارج عن المألوف ويقدم قصة فيها مضامين مجتمعية مهمة



عبدالحميد الخطيب



رغم العروض الدرامية التي جاءته إلا انه اتخذ قرارا بعدم الظهور على شاشة رمضان هذا العام حتى لا يكرر نفسه، هذا ما أكده الفنان القدير د.فهد العبدالمحسن والذي أثر عدم قبول أي دور يكون مشابها لما قدمه في السابق حتى لا يمله المشاهدون، ولكي يستمر على المبدأ الذي وضعه لمسيرته الفنية بتقديم شخصيات مختلفة في كل عمل يشارك فيه ليترك بصمة تظل في ذاكرة الجمهور.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال د.فهد: «ما عندي شي في رمضان» لأن الأدوار التي عرضت علي مكررة، لذلك اعتذرت عنها، واعتذرت أيضا عن مسلسلات يتم تصويرها خارج الكويت وتتطلب أن أسافر لفترة طويلة، وهذا صعب بالنسبة لي لظروف عملي في المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتا إلى أن لديه مسلسل «الدولة العميقة» سيتم عرضه في مايو المقبل.



وأضاف: «الدولة العميقة» عمل خارج عن المألوف ويقدم قصة جميلة فيها مضامين مجتمعية مهمة، كما انه يوجد بالأحداث خط سياسي كبير، وهو من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج سعيد الماروق، وأشارك فيه مع نجوم متميزين منهم سعد الفرج، جاسم النبهان، خالد البريكي، فيصل العميري، يعقوب عبدالله، بشار الشطي، خالد المظفر، روان بن حسين، عبدالله البلوشي، وغيرهم، لافتا إلى انه تم تصوير المسلسل في عدة دول منها الكويت ولبنان وكوبا.



وكشف د.العبدالمحسن عن انه يجهز «شغلة» مسرحية لطيفة خلال شهر رمضان مع طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وأوضح ان «الشغلة» عبارة عن حفل سيقام بعد الإفطار بمناسبة الاحتفال بـ «يوم المسرح العالمي»، وسيتضمن عرضا مسرحيا تراثيا للطلاب وفقرات أخرى، ولن تتجاوز مدته ساعة مراعاة للوقت في ليل رمضان.



يذكر أن الفنان القدير د.فهدالعبدالمحسن سجل حضورا متميزا رمضان الماضي من خلال مسلسل «ناطحة سحاب»، مع النجمة القديرة سعاد عبدالله، وشاركهما البطولة: نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فخرية خميس، جود عزيز، شيماء علي، روان علي، وآخرون، والعمل تأليف نوف المضف، إخراج عيسى ذياب، وناقش عددا من القضايا الاجتماعية، من خلال حكاية امرأة تعيش حياة هادئة، وتحاول العمل بجد طوال الوقت، واستثمار أموالها ووقتها في تبني الشخصيات الموهوبة وبناء مشاريع تجارية عظيمة، وكيف تواجه التحديات والصعوبات التي تقف أمامها.